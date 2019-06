Moon Jae-in souhaite revoir Kim Jong-un avant la fin du mois

Photo : YONHAP News

Le président de la République a affirmé que Donald Trump et Kim Jong-un devraient se revoir sans plus tarder et qu’au final, c'était à ce dernier de décider de la tenue ou non de cette rencontre et de sa date. Il s’est aussi déclaré toujours prêt à le retrouver à n’importe quel moment.Moon Jae-in a tenu ces propos, interrogé par une journaliste après son discours hier devant le Forum d’Oslo. Actuellement, il est en visite d’Etat en Norvège. Il a ainsi exprimé son inquiétude à l’égard de la possibilité que la dynamique du dialogue ne soit plus maintenue.L’occupant de la Maison bleue est allé jusqu’à souhaiter retrouver le dirigeant nord-coréen avant son sommet avec le président des Etats-Unis, prévu à Séoul fin juin.Questionné sur la lettre que Trump a annoncé mardi avoir reçue la veille de la part de l’homme fort de Pyongyang, Moon a dit en avoir été informé à l’avance.Demain, le président sud-coréen s’exprimera de nouveau, cette fois à la tribune du Parlement suédois. Une allocution dans laquelle il pourrait présenter ses nouvelles propositions concrètes en vue de dénucléariser la péninsule.