L’ancien Premier ministre nippon Yukio Hatoyama rend hommage à Lee Hee-ho

Photo : YONHAP News

L’ancien Premier ministre japonais Yukio Hatoyama s’est recueilli, hier, devant la chapelle ardente de Lee Hee-ho. La veuve de l’ex-président Kim Dae-jung est décédée lundi à l’âge de 97 ans.Selon le chef du gouvernement sud-coréen, chargé de l’organisation des obsèques prévues vendredi, Hatoyama a souhaité que la paix soit instaurée dans la péninsule selon les vœux de la défunte et que cette dernière soit aimée longtemps des Coréens.A son tour, Lee Nak-yon lui a fait savoir que l’ancienne Première dame était de son vivant reconnaissante envers les Japonais et les ressortissants coréens sur l’archipel pour avoir soutenu son couple lorsque ce dernier était persécuté par les régimes dictatoriaux dans les années 1970 et 1980.L’ex-Premier ministre nippon était en visite à Séoul à l’occasion de la publication de son dernier ouvrage.