Dénucléarisation : Washington est prêt à poursuivre les négociations de travail avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain souhaite poursuivre les négociations nucléaires de travail avec la Corée du Nord et y est prêt. C’est ce qu’a annoncé sa porte-parole lors d’un point de presse hier, le jour du premier anniversaire du sommet de Singapour entre Donald Trump et Kim Jong-un.Morgan Ortegus a en effet précisé que les USA espéraient continuer les discussions avec le Nord sur les moyens de faire avancer les engagements pris il y a un an à Singapour.La porte-parole a tout de même refusé de répondre à la question de savoir si les deux pays maintiennent leurs contacts. Elle s’est bornée à dire qu’elle espérait que ces promesses porteront leurs fruits. Et de souligner que les sanctions économiques contre le royaume ermite seront maintenues.