Assurance maladie : les étrangers séjournant plus de 6 mois en Corée du Sud devront cotiser

Photo : YONHAP News

Dès le 16 juillet prochain, tous les étrangers séjournant dans le pays pendant plus de six mois devront adhérer à l’assurance maladie et payer une cotisation dont le seuil est fixé à 113 050 wons, soit environ 84 euros. Il en va de même pour les expatriés résidant à l’étranger mais qui ont gardé leur nationalité sud-coréenne.C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la Caisse nationale d’assurance maladie. Ainsi, les étrangers qui sont venus pour leurs études ou dans le cadre d'un mariage seront obligés, dès leur entrée dans le pays, d’adhérer à l’assurance maladie.Jusqu’à présent, l’adhésion était obligatoire uniquement pour les étrangers employés dans des entreprises. Le problème : d'autres en profitaient pour ne souscrire qu’au dernier moment lorsqu’ils nécessitaient des traitements médicaux onéreux.Selon les autorités sanitaires, près de 400 000 étrangers devraient adhérer à l’assurance maladie après l’entrée en vigueur de ce dispositif. Ceux qui ne s’acquitteraient pas de ce devoir s’exposeront à plusieurs inconvénients, tel qu’un refus de prolongement du visa.Pour en savoir plus, contacter depuis la Corée du Sud le numéro 1577-1000 (pour le service en langues étrangères, appuyer sur le « 7 ») ou le 033-811-2000 (anglais, chinois, vietnamien disponibles).