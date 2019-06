La Corée du Nord va participer à l'Universiade d'été de 2019

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord devrait participer à l'Universiade de Naples 2019, qui se dérouleront entre le 3 et le 14 juillet prochains.C’est ce qu’a fait savoir hier, heure locale, le comité d’organisation de la compétition. Selon cette dernière, le pays communiste l’a informé de l’envoi d’une trentaine d’athlètes et d’officiels.D’après un responsable du comité, leur participation devrait être confirmée fin juin, lors de l’installation des sportifs au village des athlètes.Pour rappel, le royaume ermite a pris part à la dernière édition qui a eu lieu en 2017 à Taipei, à Taïwan. L’équipe nord-coréenne s’était classée au septième rang avec 12 médailles d’or, 5 d’argent et 6 de bronze dans quatre disciplines, telles que l’haltérophilie et la plongée.