Hausse de la production et des exportations de véhicules pour le 2e mois consécutif

La production et les exportations d’automobiles ont augmenté ensemble en mai, et ce pour le 2e mois consécutif.Selon les données publiées aujourd’hui par le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie, la production a progressé de 4,1 % en glissement annuel à 366 152 unités, et les exportations de 6,1 % avec 226 096 unités écoulées.Par région, les ventes de voitures « made in Korea » ont grimpé de 51,3 % en Asie, de 47,4 % en Amérique du Nord et de 13,9 % en Europe de l’Est, mais elles ont reculé de 21,3 % en Amérique latine, de 19,7 % en Union européenne et de 17,9 % au Moyen-Orient.Sur le marché intérieur, les ventes ont baissé de 2,5 % à 153 820 unités avec une chute de 17,6 % des voitures importées, et malgré l’augmentation de 0,5 % des véhicules sud-coréens.Dopées notamment par les subventions du gouvernement, les ventes d'automobiles électriques (EV) ont affiché la plus belle progression avec un bond de 72,1 % pour atteindre 4 083 unités. Quant aux voitures à hydrogène (FCEV), 461 se sont écoulées, ce qui représente une envolée de 643 %.