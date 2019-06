19e anniversaire du 1er sommet intercoréen : Pyongyang refuse la tenue d'un évènement conjoint

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a décliné la proposition du Sud de tenir une cérémonie conjointe à Pyongyang à l’occasion du 19e anniversaire de l’accord intercoréen du 15 juin 2000 entre le président sud-coréen de l’époque, Kim Dae-jung, et le leader nord-coréen d’alors, Kim Jong-il.C’est ce qu’a annoncé officiellement aujourd’hui le comité sud-coréen pour l’application de cet accord historique. Selon celui-ci, le côté nord-coréen a exprimé son refus dans une lettre datée du 8 juin, se disant inquiet quant à la réussite d’un tel évènement vu la situation de la péninsule et l’état actuel des relations bilatérales.Néanmoins, les comités des deux Corées et celui de l’étranger ont convenu de publier un communiqué conjoint en organisant, chacun de leur côté, différents évènements.Ainsi, le comité sud-coréen tiendra après-demain un rassemblement pour l’autonomie du peuple à partir de 17h sur la place Gwanghwamun, à Séoul. Son président, Lee Chang-bok, ainsi que le représentant de l’association des entreprises implantées dans le complexe industriel mixte de Gaeseong, en territoire nord-coréen, prononceront un discours suivi par la lecture dudit communiqué conjoint. Un défilé baptisé « Se prendre par la main pour la paix » et une « Exposition du 15 juin pour la réunification » sont également prévus.