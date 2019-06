Séoul va promouvoir son système de transport intelligent au Moyen-Orient

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud présentera son système de transport intelligent (ITS), comprenant un dispositif de gestion du trafic, des signalisations de pointe et un système d’information de bus, aux marchés du Moyen-Orient.Le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports a annoncé aujourd’hui l’organisation de colloques en la matière entre le 15 et le 21 juin aux Emirats arabes unis (EAU) et au Qatar.A cette occasion, les pays hôtes et la Corée du Sud présenteront leur politique liée à l’ITS ainsi que leurs propres technologies. Y prendront part 14 entreprises phares du secteur, telles que Hyundai Motor, la Compagnie des routes de Corée (KEC), LG CNS et KT.Selon le ministère, le marché des infrastructures intelligentes des EAU atteindra près de 11 milliards d’euros d’ici 2023. Quant au Qatar, Doha envisage d’achever les travaux de son projet de transport intelligent d’ici 2020, dont la mise en place de kiosques numériques pour les transports en commun, la réservation de voitures à conduite autonome par téléphone mobile, le paiement électronique et la gestion des transports publics sur la base du nombre de passagers en temps réel.