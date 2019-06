Global Peace Index : la Corée du Sud, 55e pays le plus pacifique dans le monde

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud s’est classée au 55e rang des pays les plus pacifiques avec 1,867 point, dégringolant de neuf places par rapport à l’an dernier. La Corée du Nord, quant à elle, est 149e avec 2,291 points, en hausse d’un échelon. Cette information provient d'un rapport publié hier par l’Institut pour l’économie et la paix, basé à Sydney, en Australie. Pour cette étude, 163 nations ont été recencées.Pour tenter d’évaluer le degré de pacifisme des pays, le GPI applique 23 indicateurs divers tels que le nombre de conflits internes et externes, la quantité d’armes lourdes en leur possession, et les dépenses militaires en pourcentage du PIB. Ces dernières seraient à l’origine du recul de Séoul dans le classement.Quant à Pyongyang, il a obtenu le plus mauvais score dans la catégorie du niveau de sophistication et de la capacité des armes lourdes et nucléaires, malgré le dialogue sur la dénucléarisation en cours avec Séoul et Washington.Par pays, l’Islande arrive en tête pour la 11e année consécutive, suivie par la Nouvelle-Zélande, le Portugal, l’Autriche et le Danemark. Les pays considérés comme les « moins paisibles » sont l’Afghanistan, la Syrie, le Soudan du Sud, le Yémen et l’Irak. Les Etats-Unis prennent la 128e place, et la Chine, elle, la 110e.