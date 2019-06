Les dirigeants sud-coréen et norvégien conviennent de renforcer la coopération dans les industries du futur

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Norvège vont renforcer leur coopération dans les domaines du navire écologique du futur et de l’énergie hydrogène. C’est ce qu’a été convenu lors du sommet entre le président sud-coréen et la Première ministre norvégienne, tenu aujourd’hui à Oslo.A cette occasion, Moon Jae-in, en visite d’Etat dans ce pays de la Baltique, s’est réjoui que les deux nations élargissent leur coopération dans les industries du futur, de l’armement et des industries écologiques, et qu’elles partagent activement des informations sur le changement climatique et le développement durable.De son côté, Erna Solberg a évoqué sa visite en Corée du Sud l’année dernière à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang, et s’est félicitée des nombreuses valeurs que ces deux pays partagent, telles que la démocratie, l’Etat de droit et les droits de l’Homme.Après le sommet, les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie de signature de la convention bilatérale de sécurité sociale et d’un mémorandum d’entente relatif à la coopération dans le domaine de l’énergie hydrogène. Un total de 18 MOU ont été signés à cette occasion, dont cinq relatifs à la coopération sur le pôle Nord et sept dans les domaines de la construction navale et de la navigation.Dans l’après-midi, heure locale, le chef de l’Etat sud-coréen va se rendre à Bergen afin de monter à bord d’un bateau pour le soutien logistique militaire, construit par une entreprise sud-coréenne. Ensuite, il doit visiter la maison du compositeur norvégien de renom Edvard Grieg, avant de s’envoler vers la Suède, dernière étape de sa tournée en Europe du Nord.A Stockholm, le président Moon va s’entretenir avec son homologue suédois et prononcer un discours au Parlement sur le thème « Souligner la confiance dans la péninsule au regard du cas de la dénucléarisation de la Suède ».