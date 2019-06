Les obsèques de Lee Hee-ho observées ce matin au cimetière national de Séoul

Photo : YONHAP News

La cérémonie commémorative de la veuve de l’ex-président Kim Dae-jung a été observée ce matin, à 9h30, au cimetière national de Séoul. Lee Hee-ho est décédée, lundi, à l’âge de 97 ans.Près de 2 000 personnes, dont les figures de proue de différents milieux, y ont participé. Parmi eux, le Premier ministre Lee Nak-yon, président conjoint du comité chargé de cette solennité, le président de l’Assemblée nationale Moon Hee-sang, le chef de la Cour suprême Kim Myung-soo, les patrons des cinq partis politiques, le maire de Séoul Park Won-soon ainsi que le secrétaire général du président de la République, sans oublier la famille de la défunte.Dans son oraison funèbre, le chef du gouvernement s’est engagé à poursuivre sans relâche la voie vers le bonheur du peuple, la paix et la réunification, qui étaient les rêves de l’ancienne Première dame, en déplorant la perte d’un des plus grands personnages de notre époque. Moon Hee-sang a, lui, salué « la mère de la démocratisation du pays ». Quant à Hwang Kyo-ahn, le chef du Parti Liberté Corée, la première force de l’opposition, il a également rendu hommage à « l’incarnation de l’histoire de la démocratie de la République ».A cette occasion, un message du dirigeant nord-coréen a également été lu : Kim Jong-un a apprécié que les efforts et le dévouement que la militante féministe a déployés avec l’ex-président Kim Dae-jung pour la réconciliation et l’union du peuple coréen constituent une base précieuse pour le développement des relations intercoréennes qui acheminent vers la réunification et la prospérité des deux Corées.Après la fin de la cérémonie qui a duré près de 50 minutes, l’ancienne Première dame Lee Hee-ho a rejoint le tombeau de son époux et compagnon politique, situé dans ce même cimetière.