Le premier concert de k-pop en Europe du Nord a eu lieu mardi en Norvège

Photo : YONHAP News

Cette année, la Corée du Sud et la Norvège célèbrent le 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. A cette occasion, le président Moon Jae-in, accompagné de la Première dame, a effectué une visite d’Etat dans ce pays.En même temps, un concert de k-pop s’est produit à Oslo les 11 et 1é juin derniers, heure locale. Une première en Europe du Nord. Parmi les musiciens invités : le boys band MONSTA X et la chanteuse Jang Jane.L’évènement a connu un grand succès. Le public a chanté en chœur avec le septuor de MONSTA X lorsque ce dernier a entonné son refrain.Le lendemain, ces artistes ont participé à un événement culturel où étaient présents le couple de Moon Jae-in et le roi Harald V de Norvège. Sur scène, ils ont interprété leurs tubes pour mieux faire connaître le charme de la k-pop.