Naufrage sur le Danube : aucun corps supplémentaire n’a été découvert dans le bateau

Photo : KBS News

Les autorités hongroises et sud-coréennes ont mené une recherche intensive dans le « Hableany », ou « sirène » en français, le navire naufragé à Budapest le 29 mai et renfloué mardi dernier.D’abord, l’équipe d’intervention hongroise a inspecté deux fois l’intérieur de la coque. Ensuite, l’équipe sud-coréenne de réaction rapide sur place l'a fouillée trois fois de fond en comble, depuis la proue jusqu’à la poupe.Mais cette opération n’a pas permis de retrouver les corps des trois derniers sud-Coréens portés disparus, ni les effets personnels des victimes.Par conséquent, la recherche au fil de l’eau prend désormais une importance plus grande.Les équipes des deux pays sont convenues de mobiliser cinq bateaux en mission, et de focaliser conjointement leurs efforts dans la zone étendue de 10 km à 30 km en aval du Danube. Au-delà de 30 km, c’est la police hongroise qui mènera l’opération à l’aide d’hélicoptères et de bateaux.