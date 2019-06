Les investissements directs à l’étranger au 1er trimestre à leur plus haut niveau avec 14,1 milliards de dollars

Photo : YONHAP News

Les investissements directs à l’étranger de janvier à mars 2019 ont atteint leur plus haut niveau avec 14,11 milliards de dollars, soit un bond de 44,9 % en glissement annuel.D’après les données publiées par le ministère des Finances, le secteur manufacturier est arrivé en tête avec 5,79 milliards de dollars, ce qui représente 41 % de l’ensemble. Viennent ensuite la finance et l’assurance avec 33,7 %, l’immobilier, 11,4 %, le commerce, 4,9 %, et enfin l’industrie minière avec 2,3 %.Conséquence du renforcement du protectionnisme américain, les Etats-Unis ont attiré le plus d’investissements sud-coréens avec 3,65 milliards de dollars, soit 25,9 % du total. La Chine et les îles Caïmans, réputées comme un paradis fiscal, sont arrivées en 2e et 3e position, avec respectivement 12 % et 8,9 %.