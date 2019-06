Budget 2020 : les ministères demandent près de 374 milliards d’euros

Photo : YONHAP News

Les ministères et autres organes gouvernementaux ont demandé près de 500 000 milliards de wons, soit environ 373 milliards d’euros pour l’exercice 2020.D’après l’annonce faite aujourd’hui par le ministère des Finances, la dépense prévue des établissements publics s’élevait, plus précisément, à 498 700 milliards de wons, soit une progression de 6,2 % par rapport à cette année.Le montant demandé est en hausse dans neuf secteurs, dont la protection sociale, la recherche et le développement (R&D) et la défense, tandis qu’il a baissé dans les infrastructures, l’agriculture et la sylviculture, ainsi que l’industrie.Dans le détail, la demande de budget dans les domaines liés à la santé, au bien-être et à l’emploi a progressé de 12,9 % en raison de l’augmentation de l’allocation chômage, la garantie de la vie de base et l’élargissement de la retraite de base.Quant aux infrastructures et à l’agriculture, la sylviculture, la pêche et l’alimentation, la dépense proposée a reculé, respectivement de 8,6 % et de 4 %, étant donné que la plupart des projets dans ces secteurs ont été transférés aux autorités locales.Le ministère des Finances envisage d’élaborer le projet du budget 2020 pour le déposer d’ici le 3 septembre à l’Assemblée nationale.