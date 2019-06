Championnats d’Asie d’escrime : Yoon Ji-su remporte la médaille d’or

Photo : YONHAP News

Aux Championnats d’Asie d’escrime 2019, qui se tiennent en ce moment au Japon, deux sud-Coréennes ont remporté hier les médailles d’or et de bronze à l’épreuve individuelle de sabre.Au plus haut du podium se trouve Yoon Ji-su. Elle a battu la japonaise Norika Tamura 15 à 10 en finale. C’est la première fois depuis sept ans que Yoon décroche le métal le plus précieux à ces championnats.De son côté, Kim Ji-yeon, championne olympique à Londres en 2012, a décroché le bronze après sa défaite en demi-finale face à sa compatriote Yoon Ji-soo.