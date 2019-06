Le nouveau vice-ministre de la Réunification visite le bureau de liaison intercoréen de Gaeseong

Photo : YONHAP News

Le vice-ministre sud-coréen de la Réunification s'est rendu aujourd'hui au bureau de liaison intercoréen de Gaeseong, en territoire nord-coréen. C'est une première depuis sa nomination la semaine dernière. Suh Ho a succédé à Chun Hae-sung le mois dernier en tant que vice-ministre de la Réunification et chef du bureau de liaison de Séoul.Suh a franchi ce matin la frontière terrestre occidentale. Il a rencontré sur place le personnel sud-coréen afin de se faire briefer sur le fonctionnement du bureau. La réunion hebdomadaire entre les responsables intercoréens n'a pas eu lieu aujourd'hui, Pyongyang ayant informé Séoul un peu plus tôt que le chef de son bureau, Jon Jong-su, ne se rendrait pas à Gaeseong.Le bureau de liaison intercoréen a vu le jour en septembre dernier. Les deux camps sont convenus de rassembler leurs coresponsables chaque semaine. Toutefois, cette réunion ne s'est pas tenue depuis le revers du sommet de Hanoï en février entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump.Petit rappel : le Sud envisage de proposer au Nord de se rencontrer « souvent », et non plus de manière hebdomadaire.