6 150 sud-Coréens appellent le gouvernement à relancer le tourisme aux monts Geumgang

Photo : YONHAP News

A la veille du 19e anniversaire du 1er sommet intercoréen, tenu le 15 juin 2000 entre les dirigeants sud-coréen Kim Dae-jung et nord-coréen Kim Jong-un, l’association civile Gyeoraehana, basée à Séoul, a transmis aujourd’hui au gouvernement les signatures de 6 150 citoyens souhaitant se rendre aux monts Geumgang, en Corée du Nord.A cette occasion, l’ONG a organisé une conférence de presse sur la place Gwanghwamun, en plein cœur de la capitale, en appelant le gouvernement à prendre des mesures destinées à réaliser la paix, la prospérité et la réunification dans la péninsule. Il s’agit notamment de relancer le tourisme aux monts Geumgang ainsi que les activités du complexe industriel de Gaesong, et de relier les routes et les voies ferrées de part et d’autre de la frontière.Le tourisme aux monts Geumgang a vu le jour en novembre 1998 à l’initiative de l’administration de l’époque, celle de Kim Dae-jung, avant d’être suspendu en juillet 2008 suite à la mort d’une touriste sud-coréenne tuée par un soldat nordiste.