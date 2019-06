Séoul et Stockholm s'engagent à élargir leur partenariat en réponse à la 4e révolution industrielle

Photo : YONHAP News

Le président de la République et le Premier ministre suèdois ont discuté en profondeur des meilleurs engagements visant à relever d'un cran les relations entre Séoul et Stockholm, à promouvoir leur coopération substantielle ainsi qu'à coopérer étroitement sur la scène internationale.Moon Jae-in et Stefan Löfven se sont retrouvés en tête-à-tête aujourd'hui à Saltjöbaden en banlieue de Stockholm dans le cadre de la dernière escale de la visite de huit jours de Moon Jae-in en Europe du Nord qui l’a amené aussi en Finlande et en Norvège.L'occasion pour Moon de faire état de la récente conjoncture dans la péninsule coréenne avant d'exprimer sa gratitude au rôle constructif joué par Stockholm en nommant l'émissaire spécial pour la péninsule coréenne. Dans la foulée, il a souhaité que le gouvernement suèdois continue à oeuvrer en faveur de la paix et de la stabilité dans cette partie du monde.A son tour, son interlocuteur a manifesté son intention de soutenir sans répit les efforts de Séoul dans le processus de paix et de coopérer en même temps pour le processus de confiance entre les deux Corées et les Etats-Unis visant à dénucléariser la péninsule.Cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et la Suède. Du coup, les deux dirigeants ont apprécié le développement de leurs relations d'amitiés étendues dans différents domaines. Ils se sont ainsi engagés à entreprendre une plus large coopération en tant que partenaires économiques, allant du commerce aux investissements bilatéraux en passant par d'autres secteurs à l'ère de la 4e révolution industrielle.En particulier, Moon et Löfvan ont convenu de créer l'année prochaine dans la capitale suèdoise un « centre des startups de Corée ». Celui-ci servira de tremplin pour la coopération entre les entités innovantes des deux nations.Ce n'est pas tout. Les deux leaders ont décidé d'oeuvrer ensemble à la relance des visites croisées de leurs scientifiques et de partager davantage l'expérience et les technologies liées à la purification de l'atmosphère. Ils n'ont pas manqué d'ailleurs d'échanger sur la politique de leur nation respective destinée à faire du pays une société loyale sans discrimination.Le président sud-coréen et le chef du gouvernement suèdois se sont engagés à coopérer davantage pour la promotion de la démocratie, la protection des droits des femmes ainsi que la lutte contre le changement climatique et l'écart entre riches et pauvres.Les deux hommes ont parlé aussi des moyens d'instaurer la culture de symbiose. Le choix de leur lieu de rencontre n'est donc pas anodin, puisqu'au Grand Hôtel de Saltjöbaden a été signée en 1938 une convention de Saltjöbaden, considérée aujourd'hui comme modèle de dialogue et de négociation amiables entre les patronats et les syndicats.Après leur sommet, Moon Jae-in et Stefan Löfven ont assisté à la signature des mémorandums d'entente entre les deux pays dont la coopération industrielle, les PME, les startups innovantes et la défense.Enfin, le chef de l'Etat sud-coréen est revenu sur les négociations nucléaires entre la Corée du Nord et les Etats-Unis qui se trouvent au point mort. Lors d'une conférence de presse conjointe, Moon Jae-in a jugé crucial d'organiser une rencontre de travail préalable à un nouveau sommet entre leurs dirigeants. Ce qui selon lui empêcherait les deux camps de se séparer sans aucun accord comme ce fut le cas lors du sommet de Hanoï.