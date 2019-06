Décès de Lee Hee-ho : Moon Jae-in rend un dernier hommage à l'ex-Première dame

Photo : YONHAP News

Dès son retour en Corée du Sud après une tournée en Europe du Nord qui a duré six nuits et huit jours, le président de la République s’est rendu dimanche au domicile de l'ex-Première dame Lee Hee-ho, veuve de l'ancien dirigeant et prix Nobel de la paix Kim Dae-jung, qui s'est éteinte lundi dernier à l'âge de 96 ans.Moon Jae-in y a rencontré la famille de la défunte. « L’histoire de la paix dans la péninsule coréenne a commencé avec le président Kim Dae-jung, et son épouse était à ses côtés », a déclaré le chef de l’Etat tout en regrettant la perte d'une grande figure pour le pays.Le Centre de la paix Kim Dae-jung envisage de conserver la couronne de fleurs envoyée par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, compte tenu de sa valeur symbolique.Durant sa tournée européenne, Moon a proposé à plusieurs reprises un nouveau sommet intercoréen au Nord. Cependant, Pyongyang n’a pour l’heure pas transmis de réponse officielle.