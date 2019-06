La Corée du Sud réélue membre du Conseil économique et social de l’ONU

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a été élue membre du Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations unies pour la cinquième fois consécutive depuis 2008. C’est ce qu’a annoncé samedi le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Selon cette source, il a été décidé que la Corée du Sud maintiendrait son statut de membre de l'ECOSOC pour un mandat de trois ans, à savoir entre 2020 et 2022.Rappelons que le pays du Matin clair a été élu membre de l’ECOSOC à huit reprises depuis qu’il a intégré l'organisation internationale. La Chine et le Japon sont les autres nations asiatiques qui conservent leur statut de membre du conseil.Les autorités diplomatiques sud-coréennes ont affiché leur volonté de contribuer aux discussions destinées au développement économique et social de la communauté internationale.L'ECOSOC est l'un des six organes principaux de l'ONU qui examine des questions d'ordre économique, social, culturel, éducatif, de santé publique et de développement durable. Composé de 54 Etats membres, le conseil a désigné au total 18 nouveaux membres, lors de sa dernière élection tenue vendredi dernier.