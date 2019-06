Un aéroport verra le jour en 2025 sur l'île d'Ulleungdo

Photo : KBS News

En 2025, un aéroport sera inauguré au sud d’Ulleungdo, en mer de l’Est, permettant de relier Séoul à l’île en une heure. Le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports prévoit de lancer les travaux en avril 2020.Equipé d’une piste de décollage de 1 200 mètres de long et de 30 mètres de large, l’aéroport accueillera de petits appareils pouvant embarquer jusqu’à 50 personnes, à raison d'un avion tous les quarts d'heure.Initié en 2013, le projet avait été repoussé en raison de l’alourdissement des coûts. Le ministère a donc modifié le mode d’approvisionnement des matériaux et la direction des pistes à l’aide d’experts, pour un coût du projet estimé à 663,3 milliards de wons, soit environ 498 millions d'euros.Grâce à l'ouverture de l'aéroport, l’île d’Ulleungdo devrait bénéficier de retombées économiques importantes du tourisme. En effet, le nombre de visiteurs pourrait passer de 300 ou 400 000 actuellement à 890 000 en 2030. L'île envisage de limiter ce nombre à un million afin de protéger l'environnement insulaire.