Le plus grand festival du film d'animation en Asie s’ouvrira en juillet à Séoul

La 23e édition du Festival international du dessin animé et de l'animation de Séoul (SICAF) aura lieu du 15 au 21 juillet au Coex, le centre d'expositions au sud de la capitale. Il s’agit du plus grand événement du genre en Asie.Selon la municipalité de Séoul, le thème du SICAF 2019 portera sur le « changement révolutionnaire ». Au total, 103 dessins animés venant de 28 pays seront projetés. « Red Shoes », le premier film d’animation sud-coréen en 3D, y sera dévoilé pour la première fois au pays du Matin clair.Tout au long du festival, le marché international des contenus, le plus important en Asie, mettra en relation vendeurs et acheteurs. Une conférence réunissant les professionnels du secteur sera également organisée dans le but de partager les dernières tendances des contenus liés au 9e art.