Hockey sur gazon : l'équipe féminine sud-coréenne remporte la finale du tournoi de la FIH

Photo : YONHAP News

Victorieuses des Irlandaises 3 à 1, les sud-Coréennes ont remporté la finale des Hockey Series organisées par la Fédération internationale de hockey sur gazon (FIH).Ainsi, l’équipe féminine du pays du Matin clair s’est qualifiée pour les éliminatoires des Jeux olympiques d'été de Tokyo en 2020, occupant le 1er rang dans le classement du tournoi à huit.Par le passé, les hockeyeuses sud-coréennes ont décroché la médaille d’argent aux JO de Séoul en 1998 et à ceux d’Atlanta en 1996. Il s’agit de leurs meilleurs résultats.Le hockey féminin fait partie des quatre disciplines pour lesquelles les deux Corées ont décidé de former une équipe unifiée, avec le basket-ball féminin, le judo et l’aviron.Faute de réponse de Pyongyang, Séoul a envoyé une équipe composée uniquement de sud-Coréennes au dernier tournoi qui s’est tenu hier à Banbridgen, en Irlande.