Naufrage sur le Danube : le « Hableany » a été heurté à plusieurs reprises par le « Sigyn »

Photo : YONHAP News

Le navire de tourisme « Hableany », « la sirène » en hongrois, aurait fait plusieurs tours sur lui-même après avoir sombré dans les eaux suite à la collision provoquée par un grand navire de croisière, le « Sigyn ». C'est ce qu'ont fait savoir les autorités hongroises à partir de leur analyse des dommages subis par le navire et des vidéos enregistrées lors de l'accident.Le 29 mai dernier, le bateau de croisière a percuté le petit navire de tourisme avec à son bord 33 touristes sud-coréens, avant de continuer sa route sans porter secours aux sinistrés. Le « Hableany » aurait alors été poussé et heurté à plusieurs reprises par cet engin cinq fois plus gros que lui.D'après l’enquête, l'auteur de l'accident a voulu dépasser le bateau sans en donner le signal. Ce qui constitue une violation du code de circulation maritime. La police locale est d'ailleurs critiquée pour avoir confisqué le navire naufragé et non celui qui a commis l'infraction.Les recherches se poursuivent dans les eaux à 60 km du lieu de l'accident pour retrouver les trois derniers portés disparus.