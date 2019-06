La Corée du Sud et la Norvège renforcent leur coopération sur les études polaires

Photo : KBS News

Suite à la récente visite d'Etat du président Moon Jae-in en Norvège, l'institut de recherche polaire de Corée du Sud (Kopri) a signé un protocole d'entente avec trois organisations équivalentes du pays d'Europe du Nord.Tout d’abord, l’accord passé avec l'institut norvégien polaire permettra une coopération dans les domaines tels que le changement climatique, la biodiversité ou la reconstruction du paléoclimat.Ensuite, en collaboration avec le centre Nansen de détection environnementale à distance (Nersc), des projets seront menés pour détecter le dégel de la banquise polaire et simuler des modèles prédictifs.Enfin, l'institut sud-coréen et le centre de recherche sur le climat de Bjerknes réaliseront à bord de brise-glaces des études sur la mer polaire.Les deux pays pourront ainsi renforcer et élargir la coopération académique bilatérale dans les études polaires, lancée en 2002.