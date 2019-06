Photo : YONHAP News

Tandis que le ciel sud-coréen devrait rester majoritairement ensoleillé dans la moitié sud du pays jusqu'au week-end prochain, le nord connaîtra un épisode pluvieux en milieu de semaine, vraisemblablement entre mardi soir et mercredi.Ce qui ne devrait toutefois pas faire chuter les températures. D'après Météo-Corée, les maximales se maintiendront entre 27℃ et 29℃ à Séoul et Gangneung, dans la moitié nord, contre 25℃ à 27℃ dans la moitié sud du pays.