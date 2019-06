Les archères et archers sud-coréens réalisent une belle performance aux Championnats du monde

Photo : YONHAP News

L'équipe sud-coréenne de tir à l'arc composée de Kang Chae-young et Lee Woo-seok a raflé la médaille d'or à l'épreuve par équipes mixtes aux Championnats du monde 2019 qui se sont achevés hier au Pays-Bas. Elle s'est imposée face à sa concurrente néerlandaise 6 à 0. Quant à l'équipe femmes, elle s'est classée en deuxième position, derrière les Taïwanaises.La Corée du Sud a remporté au total une médaille d'or, deux d'argent et deux de bronze, décrochant ainsi six tickets de participation aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, le nombre maximal de qualifications accordé à chaque pays.