BTS remporte de nouveau le premier prix « Global Phenom » remis par les Radio Disney Music Awards

Photo : YONHAP News

Les Bangtans boys ont remporté un prix lors des Radio Disney Music Awards (ARDYs) pour la deuxième année de suite. Les ARDYs qui constituent un festival très apprécié par les jeunes Américains, ont créé cette année le « Global Phenom » et le boys band sud-coréen est devenu son premier lauréat exerçant une grande influence sur la musique, la mode et la danse dans le monde entier.L’année dernière, le septuor s’est vu décerner quatre récompenses dont le prix du meilleur groupe, de la meilleure piste de danse et de la meilleure chanson.BTS qui n’a pas pu assister à la cérémonie de remises des prix qui s’est tenue hier à Los Angeles, a exprimé ses remerciements en vidéo.Après avoir rencontré 44 000 spectateurs lors de son cinquième fan meeting mondial tenu les 15 et 16 juin, à Busan, le boys band en organisera deux autres, du 22 au 23 juin, dans la capitale sud-coréenne.