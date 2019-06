Xi Jinping en Corée du Nord jeudi et vendredi

Photo : YONHAP News

Le président chinois Xi Jinping effectuera une visite d’État en Corée du Nord jeudi et vendredi à l’invitation de Kim Jong-un. C’est ce qu’ont rapporté, hier soir, les médias des deux pays. Ils n’en ont pas pour autant mentionné le programme concret, ni les sujets de discussion.Il s’agit de son premier déplacement dans le nord de la péninsule depuis son arrivée au pouvoir en 2013. Il est le quatrième président chinois à s’y rendre, après Deng Xioping, Jiang Zemin et Hu Jintao.Son dernier voyage à Pyongyang remonte à juin 2008, à l’époque en qualité de vice-président. Il avait alors été reçu par le père et prédécesseur de Kim Jong-un.Xi et Kim avaient convenu de se revoir à Pyongyang dans un avenir proche, lors du déplacement de ce dernier à Pékin, en janvier. Le numéro un nord-coréen a alors invité le dirigeant chinois à s’y rendre à l’occasion du 70e anniversaire de l’établissement des relations entre les deux pays.Cette visite intervient, au moment où le conflit commercial Washington-Pékin continue et les négociations nucléaires nord-coréano-américaines sont toujours dans l’impasse.