Un nouveau sommet sud-coréano-chinois en marge du sommet du G20 à Osaka

Photo : YONHAP News

La présidence sud-coréenne a annoncé s’être tenu informée de la prochaine visite de Xi Jinping à Pyongyang, avant même son annonce officielle. Dans la foulée, elle a souhaité que ce déplacement contribue à la reprise rapide des négociations sur la dénucléarisation de la Corée du Nord et à l’instauration d’une paix durable dans la péninsule. C’est sa porte-parole qui a fait cette annonce.Ko Min-jung a fait savoir, en même temps, que la Corée du Sud et la Chine s’étaient mises d’accord pour tenir une nouvelle rencontre de leurs dirigeants à Osaka, au Japon, en marge du sommet du G20 qui y aura lieu les 28 et 29 juin. Selon elle, les deux pays poursuivent leurs concertations pour en déterminer la date exacte.La porte-parole de la Maison bleue a alors reconfirmé que le numéro un chinois ne ferait pas une nouvelle visite à Séoul avant, ni après le sommet du G20. Un déplacement qui fait l’objet de multiples spéculations dans les médias sud-coréens depuis un mois.