Les touristes étrangers dépensent de moins en moins en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les dépenses moyennes par touriste étranger n’ont cessé de diminuer jusqu’à ce qu’elles atteignent le niveau enregistré il y a dix ans, en Corée du Sud.Selon une étude menée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme en collaboration avec l’Office du tourisme sud-coréen, chaque visiteur étranger a dépensé en moyenne 1 268 dollars au premier trimestre de cette année, soit une baisse de 12,1 % par rapport à la même période de l’année dernière. Ce chiffre est comparable à celui affiché en 2009 où la dépense moyenne par étranger était estimée à 1 224 dollars.Les dépenses touristiques qui ont commencé à progresser à partir de 2010, ont atteint le niveau le plus élevé avec 1 713 dollars en 2015. Cependant, les mesures de représailles que Pékin a prises contre le déploiement du THAAD, bouclier antimissile américain sur le sol sud-coréen, a entraîné la chute du nombre de touristes chinois.Résultat, le montant des dépenses des touristes étrangers est passé de 1 625 dollars à 1 482 dollars. La dégringolade s’est poursuivie pour tomber sous le seuil des 1 300 dollars en 2019.Selon les pays, ce sont les Chinois qui sont les plus dépensiers avec 1 735 dollars. Viennent ensuite les Taïwanais (1 131 dollars), les Américains (1 103 dollars), les Hongkongais (1 049 dollars) et les Japonais (772 dollars).Au premier trimestre 2019, les visiteurs étrangers ont passé en moyenne 6,9 jours contre 7 jours au premier trimestre 2018. Le taux de revisite est passé de 55,2 % à 59,2 % et celui de satisfaction de 93,7 % à 93,9 % durant la même période.