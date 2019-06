Le ministère de la Réunification souhaite que le voyage de Xi Jinping contribue à l’instauration de la paix dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification a commenté aujourd’hui le prochain voyage du président chinois au nord du 38ème parallèle. Un de ses responsables a déclaré aux journalistes espérer que ce déplacement aidera à trouver une solution pacifique à la question coréenne et à instaurer une paix durable dans la péninsule.Selon lui, depuis la semaine dernière, le gouvernement sud-coréen scrutait avec une attention particulière l’annonce de la date de sa visite et travaillait en étroite coopération avec Pékin afin qu’elle ait lieu au plus vite.