L'ensemble des installations souterraines vétustes à risque sera réparé

Photo : YONHAP News

A mesures que les accidents liés aux installations souterraines vétustes se multiplient, comme l’explosion d’un tuyau d’eau chaude à la station de métro Baekseok en décembre 2018, le gouvernement a décidé de lancer une importante campagne de restauration.Tout d’abord, 370 tuyaux d’eau chaude qui présentent des risques de fuite feront l’objet d’une restauration d’urgence. L’opération de réparation des 40 pipelines ayant des problèmes de corrosion et des 160 conduites de gaz dont les valves présentent des dysfonctionnements, sera également achevée d’ici la fin de 2019.Selon l’inspection des installations enfouies dans le sol, dirigée par l'exécutif, environ 90 % des oléoducs et des câbles de communication ont plus de 20 ans. La longueur de la canalisation défectueuse des eaux usées provoquant l’écroulement du sol est estimée à plus de 1 500 km.Face à cette situation alarmante, les autorités publiques vont intégrer ces réseaux et canalisations dans la liste des installations faisant l’objet du contrôle de sécurité.Dans le but de renforcer la sécurité des infrastructures de base, au total 32 mille milliards de wons, soit environ 24 milliards d’euros, seront débloqués sur cinq ans.