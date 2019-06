Crise sanitaire d’eau contaminée à Incheon : la mairie est épinglée pour manque de première réaction

Photo : YONHAP News

Cela fait déjà 20 jours que les habitants de la ville d’Incheon, à environ 40 km à l’ouest de Séoul, sont privés d’eau potable. Ils continuent de voir une eau de couleur rouge à la sortie de leur robinet. Ce scandale a créé nombre de problèmes. Par exemple, les repas dans les cantines d’écoles ont été interrompus.Le gouvernement central a ouvert une enquête et aujourd’hui, il en a annoncé les premiers résultats. Son équipe d'enquête a conclu que la forte pression appliquée à la canalisation d’eau potable serait à l’origine de cette crise sanitaire. Une pression qui aurait fait tomber des objets étrangers de l’intérieur de la canalisation.Selon l’équipe, la mairie d’Incheon n’a pas suffisamment travaillé pour empêcher cette chute. Du coup, elle a déconseillé aux habitants de boire l’eau contaminée, qui peut cependant être utilisée pour faire la vaisselle et la lessive.Le nettoyage de la station de purification d’eau incriminée et l’évacuation de l’eau polluée sont en cours. L’équipe prévoit un retour à la normale dès la fin de la semaine.