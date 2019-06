Les entreprises enregistrent une baisse de 2,4 % de leur chiffre d’affaires entre janvier et mars

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires des entreprises sud-coréennes a reculé de 2,4 % par rapport à la même période l’an dernier, et ce pour la première fois en deux ans et demi. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la Banque de Corée après avoir analysé un échantillon de quelque 3 300 firmes des 17 200 qui se soumettent à un audit externe.Dans le détail, la somme des ventes des machines et des produits électriques et électroniques, y compris le semi-conducteur, a le plus fortement chuté, avec -9 %.Sur le plan de la taille des entités, les grandes entreprises ont vu leur chiffre d’affaires diminuer de 2,3 %. Il est de -2,8 % chez les PME.