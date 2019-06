Le comité économique commun Séoul-Pékin se réunit demain

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Chine tiendront demain, à Séoul, la 23ème réunion de leur comité économiqe commun. C’est un dispositif de dialogue sur la coopération économique globale entre les deux pays. Demain, leurs représentants doivent faire l’état de lieux de cette coopération et échanger aussi sur sa future orientation.Cela dit, situation oblige, la guerre Washington-Pékin autour du géant chinois de la téléphonie Huawei pourrait s’inviter dans leurs discussions. Cela dit, un responsable du ministère des Affaires étrangères a coupé court à une telle possibilité.Selon lui, la question liée à la 5G n’est pas à l’ordre du jour de la conférence de demain. Et l’empire du Milieu ne peut pas mettre la pression sur le pays du Matin clair pour que celui-ci continue à utiliser les produits de l’équipementier chinois. C’est à chaque entreprise de faire son choix.Demain, Séoul doit exhorter Pékin à redoubler d’efforts pour lever de manière substantielle l’interdiction de voyages de groupe de ses ressortissants en Corée du Sud. Une mesure imposée en représailles du déploiement du bouclier antimissiles américain THAAD, dans le sud de la péninsule.