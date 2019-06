Météo : la moitié du pays sous la pluie

Photo : YONHAP News

Comme prévu par Météo-Corée, toute la moitité nord du pays s’est retrouvée sous des trombes d’eau avec un réveil sonore pour les habitants ; le tonnerre a commencé à gronder dès 5h du matin. La partie sud a eu une météo plus clémente avec de belles éclaircies à Gwangju, dans le sud-ouest.Les températures sont restées au dessus des 20°C malgré la pluie, avec 23°C à Séoul et 24°C à Gangneung. Plus au sud, Daegu a eu chaud avec 28°C et un ciel nuageux.Demain, le temps s’améliorera, la pluie laissant de nouveau la place au soleil de saison.