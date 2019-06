Xi Jinping publie une tribune en faveur du dialogue sur la question de la péninsule

Photo : KBS News

Le président chinois entamera demain une rare visite en Corée du Nord. En cette veille de son départ pour Pyongyang, Xi Jinping a publié une tribune dans le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs, le PC nord-coréen au pouvoir.Il y a écrit que la Chine renforcerait la communication et la coordination avec son allié nord-coréen et les autres pays concernés, ferait en sorte ensemble de réaliser une avancée dans les négociations sur la question de la péninsule, voire de contribuer à la paix, à la sécurité et à la prospérité dans la région.Le dirigeant a assuré en même temps son soutien à la position du régime de Kim Jong-un, qui cherche à trouver à cette question une solution politique et à essayer de résoudre, à travers le dialogue, les sujets de préoccupation.