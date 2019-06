Lee Do-hoon : le voyage nord-coréen de Xi Jinping contribuera à la reprise du dialogue Washington-Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le ballet diplomatique semble s’intensifier en vue d’une reprise rapide des pourparlers nord-coréano-américains sur la dénucléarisation. Xi Jinping se rend demain à Pyongyang. Puis il a rendez-vous avec ses homologues américain et sud-coréen au sommet du G20 la semaine prochaine.Ces rencontres font réagir aussi des diplomates sud-coréens. Arrivé aux Etats-Unis pour un nouveau déplacement, le négociateur nucléaire Lee Do-hoon a déclaré aux journalistes croire que la visite du numéro un chinois au Nord pèsera positivement sur la reprise du dialogue Washington-Pyongyang et contribuera aussi au processus de dénucléarisation et de paix dans la péninsule.L’ambassadeur de Corée du Sud aux USA a lui aussi déclaré voir une lueur d’espoir quant à la possibilité de reprise de ces discussions. Cho Yoon-je a tenu ces propos lors d’une rencontre hier avec les correspondants sud-coréens basés à Washington.Dans la foulée, Lee et Cho se sont tous deux engagés à déployer tous les efforts diplomatiques possibles pour remettre le dialogue sur les rails.