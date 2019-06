Gaeseong : des experts américains préoccupés par le possible détournement des salaires des travailleurs nord-coréens

Photo : YONHAP News

Une délégation de huit représentants des PME sud-coréennes qui s’étaient implantées sur le site industriel de Gaeseong a bouclé son voyage américain, qui avait eu lieu du 10 au 16 juin. A Washington et à Los Angeles, ils ont rencontré des députés et des responsables du département d’Etat, ainsi que des chercheurs d’instituts de recherche. Avec pour objectif de tenter de les convaincre sur la nécessité de rouvrir le complexe, qui reste fermé depuis février 2016.De retour à Séoul, ils ont fait état des résultats de leurs discussions avec eux. Lors d’une rencontre avec la presse aujourd’hui, ils ont annoncé que les experts de la question coréenne et les responsables gouvernementaux américains avaient exprimé leur plus grande préoccupation à l’égard de la possibilité que le régime de Kim Jong-un détourne les salaires versés en dollar à ses ressortissants que les entreprises sud-coréennes font travailler au parc de Gaeseong.Toujours selon eux, ces experts se sont cependant déclarés en faveur des discussions en vue de redémarrer les activités sur le site, si la transparence est assurée en ce qui concerne cette question de détournement.