Le groupe BTS enregistre une recette record au stade Rose Bowl à Los Angeles

Photo : YONHAP News

La popularité du boys band BTS ne se dément pas. Lors de sa tournée « Love Yourself: Speak Yourself », le septuor a enregistré un bénéfice de 78,9 millions de dollars en vendant au total plus de 600 000 tickets.D’après le magazine spécialisé Billboard, les Bangtan Boys ont enchaîné entre le 4 mai et le 8 juin six concerts dans trois villes américaines, deux à Sao Paulo au Brésil et quatre à Paris et à Londres.La recette enregistrée au Rose Bowl de Los Angeles a atteint 16,6 millions de dollars. Il s’agit d’un record jamais atteint qui dépasse celui de chanteurs mondialement connus comme Taylor Swift, U2 et le duo Beyoncé et Jay-Z.Le chiffre cumulé devrait franchir le seuil des 100 milliards de wons, soit 85 millions de dollars, avec les spectacles prévus le mois prochain dans deux villes japonaises.Le week-end dernier, BTS s'est produit devant 44 000 fans à Busan lors d’un « fan-meeting ».