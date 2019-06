Xi Jinping prévoit d'apporter sa contribution au dialogue sur la question de la péninsule coréenne

Photo : YONHAP News

Le président chinois se rendra demain à Pyongyang pour un déplacement de deux jours. En cette veille de son départ, Xi Jinping a publié une tribune dans le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs, le PC nord-coréen au pouvoir. Une tribune jugée fort exceptionnelle qui viserait à vanter l’unité avec son voisin nord-coréen et à montrer sa volonté d’intervenir dans la question de la péninsule.Le numéro un chinois a commencé son article par mentionner le 70e anniversaire de l’établissement des relations entre les deux alliés et sa visite d’Etat au Nord. Il a alors souligné les relations bilatérales d’amitié traditionnelles, montrant sa volonté de les consolider davantage, quelle que soit la situation politique internationale.Le dirigeant a ajouté qu’il explorerait un nouveau tournant pour la paix et la stabilité dans la région en renforçant la communication, le dialogue, la coordination et la coopération. Dans le même temps, il a assuré son soutien à la position de Pyongyang qui cherche à régler politiquement la question de la péninsule et ses « préoccupations raisonnables » par le dialogue.Xi a aussi annoncé qu’il interviendrait plus sérieusement pour la paix, la stabilité et la prospérité dans la région, en faisant des efforts conjoints pour une avancée dans le dialogue et les négociations sur cette question.Il a manifesté en même temps son soutien au jeune leader nord-coréen, qui concentre tous ses efforts pour développer l’économie de son pays, et s’est déclaré prêt à élaborer conjointement un plan de stabilité durable de la région.