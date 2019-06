Photo : YONHAP News

En début d'après-midi, le ciel restait couvert sur la majeure partie du pays. Seule l'île de Jeju, à l'extrême sud-ouest, profitait des rayons du soleil. Le beau temps doit faire son retour par l'est de la péninsule en fin de journée, à commencer par la région de Busan.Selon Météo-Corée, le mercure se situe aux alentours de 26°C à Séoul, 28°C à Gangneung, 29°C à Gwangju, et 30°C à Daegu, la ville la plus chaude aujourd'hui.