Kim Yeon-chul : Washington et Pyongyang préparent un nouveau plan de négociations nucléaires

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Réunification a annoncé savoir que la Corée du Nord et les Etats-Unis étaient en train de préparer un nouveau plan de négociations sur la dénucléarisation. Kim Yeon-chul a fait cette annonce lors d’une séance de questions-réponses qui s’est tenue aujourd’hui après son discours devant un forum international consacré à la paix à Séoul.Selon lui, il faudra un certain temps pour aplanir les divergences techniques, mais l’important est de renouer le dialogue au plus vite. L’enjeu essentiel des prochains sommets, que ce soit entre la Corée du Nord et la Chine, entre celle-ci et les Etats-Unis ou encore entre Donald Trump et Moon Jae-in, est de créer une atmosphère propice à l’organisation, avec succès, d’une nouvelle rencontre entre Trump et Kim Jong-un. Et la communauté internationale doit faire des efforts en ce sens.Au sujet de la coopération humanitaire Séoul-Pyongyang, le ministre a reconfirmé que le gouvernement la poursuivrait, indépendamment de la situation politique. Pour lui, une assistance humanitaire aux habitants nord-coréens n’est pas un acte de compassion, mais un investissement pour les sud-Coréens eux-mêmes.