L’armée cherche à éclaircir les circonstances de l’arrivée d’un bateau nord-coréen

Photo : KBS

Le ministère de la Réunification a annoncé hier avoir rapatrié deux des quatre nord-Coréens à bord d’un petit bateau de pêche qui avait été retrouvé à la dérive samedi dernier en mer de l’Est, plus précisément près du port sud-coréen de Samcheok au sud de la NLL, la frontière maritime intercoréenne.Or, beaucoup de questions se sont posées quant aux circonstances de leur traversée de la NLL, comme sur l’état de vigilance de l’armée sud-coréenne qui doit la surveiller. Ce qui a poussé les autorités militaires à ouvrir une enquête. Celles-ci en ont rendu publics aujourd’hui les premiers résultats.Elles ont annoncé que le bateau en question avait accosté à l’embarcadère du port samedi vers 6h20, et que 30 minutes plus tard, un promeneur avait signalé son arrivée à la garde-côtes. Pendant ce temps, le sud-Coréen et les marins nord-coréens ont pu converser librement. Autrement dit, aucune mesure n’a été prise pendant ces 30 minutes.Autres révélations : vendredi soir, la veille de sa découverte, le bateau est resté au large de Samcheok après avoir coupé son moteur, en attendant le lever du jour. Il avait quitté le 9 juin un port nord-coréen situé dans la province de Hamgyeong du Nord, puis faisait semblant de pêcher le poisson pendant les trois jours suivants au nord de la NLL, avant de la passer le 12 juin au soir. C’est-à-dire qu’il aurait délibérément franchi la frontière.Toujours selon l’armée, au moment où le navire a été découvert, deux de ses quatre marins étaient présents à l’intérieur, les autres ayant rejoint la digue. Son équipe d’enquête conjointe cherche maintenant à les identifier.