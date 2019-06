La Corée du Sud et la Chine réunissent leur comité économique commun

Photo : YONHAP News

Comme prévu, la Corée du Sud et la Chine ont tenu aujourd’hui à Séoul la 23e réunion de leur comité économique commun, un dispositif de dialogue sur la coopération économique globale entre les deux pays.En ouverture de la conférence, le chef de la délégation sud-coréenne Lee Tae-ho, qui est le second vice-ministre des Affaires étrangères, a pris la parole. Il a alors affirmé que Séoul souhaitait rétablir les échanges et la coopération avec Pékin au niveau d’avant les tensions diplomatiques amorcées par la question du bouclier anti-missiles américain THAAD. Et ce en redynamisant les échanges culturels et ceux de visites entre les deux nations. Sans oublier le renforcement de la coopération en matière d’environnement.Son homologue chinois a de son côté affirmé espérer voir les deux pays appliquer les accords économiques et commerciaux auxquels étaient parvenus leurs dirigeants. Et d’ajouter qu’il échangera de façon approfondie sur la coopération dans ces domaines.