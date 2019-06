10 ans après l’émission du billet de 50 000 wons, ses effets escomptés se vérifient

Photo : YONHAP News

Cette année, cela fait dix ans que le billet de 50 000 wons a fait sa première apparition. Il s’agit de la valeur la plus élevée parmi les coupures actuellement en circulation.Pendant cette décennie, il a produit la majorité des effets escomptés, c’est-à-dire qu’il est devenu plus commode de régler en espèce et que le coût social a diminué. C’est en tout cas ce qu’a estimé la Banque de Corée (BOK).Dans un rapport publié aujourd’hui, la banque centrale a précisé qu’à la fin mai, ces coupures représentaient 84 % de la valeur totale des billets en circulation au pays du Matin clair, et 36 % de leur nombre total.En ce qui concerne le taux de recouvrement considéré comme étant relativement faible, la BOK a annoncé qu’il avait chuté temporairement dans un premier temps, mais qu’il flirte désormais avec les 70 %. Et d’ajouter que le taux cumulé est supérieur à 50 %.