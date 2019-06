Une entreprise russe visée par de nouvelle sanctions du Trésor américain

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont ajouté hier une entreprise financière russe à leur liste noire des entités et des individus faisant l’objet de sanctions. Il s’agit de « Russian Financial Society ». Le Trésor américain l’accuse d’avoir aidé la Corée du Nord à contourner ses propres sanctions et celles des Nations unies. La date de cette annonce n’est pas anodine. Le président chinois se rend aujourd’hui à Pyongyang.Selon le ministère américain, l’institution russe a ouvert des comptes bancaires pour Dandong Zhongsheng Industry & Trade, une firme affiliée à la banque nord-coréenne Foreign Trade Bank (FTB), mais basée en Chine. La FTB et le directeur de sa succursale à Moscou sont eux-mêmes sous le coup de sanctions onusiennes et états-uniennes.La secrétaire adjointe au Trésor chargée du terrorisme et du renseignement financier Sigal Mandelker a martelé que son pays continuerait d’imposer des mesures punitives contre tous les individus et entités qui commercent avec le royaume ermite, en violation des sanctions contre celui-ci.