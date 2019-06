Le gouvernement présente son plan pour une « renaissance de l’industrie manufacturière »

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a proposé, hier, une série de mesures visant à promouvoir le secteur manufacturier, notamment les industries de futur, à travers la rénovation du système, en le rendant plus intelligent et écologique à travers l’interpénétration de différents secteurs.Au cours d’une cérémonie de proclamation de la « renaissance de l’industrie manufacturière », le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie a affiché l’objectif pour le pays de devenir, d’ici 2030, le 4e au monde en matière de volume des exportations, contre le 6e actuellement. Pour cela, il envisage de porter de 25 % à 30 % le ratio de valeur ajoutée des produits manufacturés.Dans le détail, l’administration envisage de verser 8 400 milliards de wons, soit 6,4 milliards d’euros, dans les activités des puces non-mémoire, de la bio-santé et des automobiles du futur. A cela s’ajoutent 180 000 milliards de wons, environ 135 milliards d’euros, qui devraient être investis par le secteur privé.Les industries de composants, de matériaux et d’équipements vont également bénéficier, chaque année, d’une enveloppe de 1 000 milliards de wons, l’équivalent de 760 millions d’euros. Les aciers à haute valeur ajoutée, les textiles destinés à l’industrie ainsi que les matériels de pointe devraient également tirer profit d’une aide gouvernementale.Enfin, sera organisée régulièrement une réunion sur la stratégie pour la renaissance du secteur manufacturier, sous l'égide du président Moon Jae-in. Elle rassemble les ministères concernés, les associations industrielles ainsi que les principales entreprises.